الزمالك يحسم صفقة صيفية سوبر

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وتوصلت إدارة الزمالك، لإتفاق مع محمد بسام، حارس سيراميكا كليوباتار، تمهيدًا لضمه في الموسم المقبل.

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وحصل مجلس إدارة نادي الزمالك، على توقيع محمد بسام، على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات.

واتفق الطرفان، على حصول حارس سيراميكا كليوبارترا على راتب 8 مليون جنيهًا سنويًا في نادي الزمالك.

وجاءت حسم الزمالك للتعاقد مع محمد بسام، في نفس توقيت انتهاء عقود الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، حارسي الفريق.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مثيرًا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد المقاولون العرب, مساء الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للزمالك، منح اللاعبين غدًا السبت، راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على سيراميكا.