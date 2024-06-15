ترتيب مجموعة ألمانيا بعد الفوز على أسكتلندا

حقق منتخب ألمانيا فوزًا كبيرًا على منتخب أسكتلندا بنتيجة (5-1)، في افتتاحية بطولة يورو 2024، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

وبادر المنتخب الألماني بتسجيل الهدف الأول من رأسية لللاعب فلوريا فيرتز في الدقيقة (10).

وواصل المنتخب الألماني سيطرته على المباراة، ووسع الفارق عن طريق اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة (19).

وتمكن كاي هافرتز من ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة (45)، مع نهاية الشوط الأول بتقدم ألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني هيمنته على المباراة، و أحرز اللاعب نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع في الدقيقة (68).

ولكن لم يستسلم منتخب أسكتلندا، و سجل هدف من خلال أنطونيو روديجير بالخطأ في مرماه في الدقيقة (79).

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أحرز اللاعب إيمري تشان الهدف الخامس للمنتخب الألماني في الدقيقة (90+3).

ترتيب مجموعة ألمانيا

1- منتخب ألمانيا 3 نقاط

2- منتخب المجر بدون نقاط

3- سويسرا بدون نقاط

4- اسكتلندا بدون نقاط