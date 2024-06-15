"قصتهم خطيرة" زوجة حسام غالى تتحدث عن قصة حب محمد هاني وشقيقتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشرت لميس أبو الفتوح زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مقطع فيديو تتحدث خلاله عن قصة الحب التي جمعت بين شقيقتها ومحمد هاني مدافع القلعة الحمراء.

وقالت لميس خلال الفيديو المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام :"هو شعور مايتوصفش، فرحة كبيرة حبيبة بنتي مش أختي الفرق بينا 14 سنة وأنا عندي والدين، فإني اجوز اختي الصغيرة بقولها شكرا على المشاعر الحلوة دي "

وتابعت حديثها:"القصة قصة حب حقيقي قصتهم خطيرة لأن هما كانوا هيتجوزوا من سنتين بس ربنا ماردش وقتها، وفضل الحب مكمل بينهم هي من ناجيتها وهو من ناحيته وهو بيحاول وهي كذلك لغاية الوقت الصح اللى ربنا أراد فيه أن القصة ترجع تاني بس المرة دي بجد والفرحة مختلفة".

والجدير بالذكر أن حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني ظهرت خلال حفل زفافها بفستان أبيض مطرز من تصميم شقيقتها لميس زوجة كابتن الأهلي السابق.