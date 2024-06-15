مدرب ساوثهامبتون في حواره لـ"الخليج 365": فرص هولندا في اليورو 20%.. ومجموعتنا الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- نهى خورشيد:

يمتلك الهولندي مارك فوتا مسيرة تدريبية كبيرة مع العديد من الأندية العربية والأجنبية، فهو من أبرز المدربيبن الذين تولي الإسماعيلي بالدوري المصري، كما عمل مديراً فنياً لكل من الوحدة الإماراتي، ليون الفرنسي وساوثهامبتون الإنجليزي.

تحدث مارك فوتا في حوار خاص "لمصراوي" عن فرص المنتخب الهولندي في النسخة الجديدة من كأس الأمم الأوروبية، كما وجه نصيحة للاعبي الطواحين، فيما يلي أسئلة الحوار:

كيف تري النسخة الجديدة من كأس الأمم الأوروبية 2024؟

متحمس للغاية لهة النسخة، أتوقع أن تكون بطولة قوية بفضل وجود 24 منتخباً من أفضل الفرق في العالم وهو ما سيجعل المنافسة بينهما ساخنة.

هل سيواجه المنتخب الهولندي صعوبة بسبب مجموعته القوية بالبطولة؟

اعتبر مجموعتنا هي الأصعب ولكن لا توجد مجموعة سهلة في البطولة، بالبطع سيواجه منتخب هولندا صعوبة كبيرة في ظل وجود منافسيين على أعلي مستوي، كالمنتخب الفرنسي الذي وصل إلي نهائي كأس العالم الأخيرة بقطر وقدم مستويات مميزة، وبالتالي وجود منتخبات قوية في كل مجموعة سيشعل المنافسة.

كيف تري حظوظ هولندا في النسخة الجديدة؟

أري حظوظ منتخب هولندا في البطولة ضئيلة للغاية، فربما تكون نسبة فوز الطواحين خلال البطولة20% وذلك يعود إلي قوة المجموعة والمنتخبات المشاركة.

هل سينجح المنتخب الهولندي في تحقيق لقبه الثاني ؟

لا أتوقع أن يتوج منتخب هولندا بهذة النسخة نمتلك الكثير من المشاكل في القوام الأساسي للطواحين، فنحن دفاعياً ضعفاء للغاية .

من تتوقع تألقه بين صفوف المنتخب الهولندي؟

هناك العديد من اللاعبين المتوقع تألقهم وظهورهم بشكل مميزمع منتخب هولندا ولكنني أري أن الثلاثي ديباي ممفيس، جيريمي فريمبونج وكودي جاكبو هم الأفضل بصفوف الطواحين.

ما توقعك للمباراة الأولي بين هولندا وبولندا؟

المباراة الأولي أمام المنتخب البولندي ستكون صعبة أمام فريق قتالي يمتلك لاعبين مميز للغاية، ولكننا سنفوز بهدفين دون رد.

من الأقرب لحصد لقب اليورو2024؟

أرشح كلا من فرنسا وإنجلترا وألمانيا لحصد لقب النسخة الحالية من كأس الأمم الأوروبية، فهم من أقوي ثلاث منتخبات بالمسابقة بفضل إمتلاكهم أفضل لاعبيبن بالعالم ونجوم قادرون على صناعة الفارق وحصد البطولات.

ما نصحيتك للاعبي المنتخب الهولندي قبل البطولة؟

أنصح اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم وأن يخوضوا أي مباراة بهدف واحد وهو الفوز بدافع كبير وشغف.

ما هي ذكرياتك مع كأس الأمم الأوروبية؟

دائما ما تحمل بطولة أمم أوروبا ذكريات رائعة معي،شاهدت نهائي نسخة 1988 في ميونخ على الهواء مباشرة في الملعب، وكانت مباراة مذهلة بين منتخب هولندا والاتحاد السوفيتي.