ألمانيا تكتسح اسكتلندا في افتتاح يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت اليوم الجمعة بين ألمانيا واسكتلندا.

واكتسح المنتخب الألماني نظيره الاسكتلندي بخماسية مقابل هدف وحيد على ملعب أليانز أرينا.

أبرز أحداث مباراة ألمانيا واسكتلندا

سجل هدف ألمانيا الأول، ويرتز في الدقيقة 10.

سجل هدف ألمانيا الثاني، موسيالا في الدقيقة 19.

بطاقة حمراء للاعب اسكتلندا "ريان بورتيوس" في الدقيقة 44.

سجل هدف ألمانيا الثالث، هافيرتز في الدقيقة 45+1.

سجل هدف ألمانيا الرابع، فولكروج في الدقيقة 68.

سجل هدف اسكتلندا، روديجر "هدف ذاتي" في الدقيقة 87.

سجل هدف ألمانيا الخامس، إمري تشان في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز احتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وفي انتظار لقاء المجر وسويسرا.

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