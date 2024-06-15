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محمد صلاح ينشر صورة مع هؤلاء.. وعمر جابر يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر النجم المصري بصفوف محمد صلاح رفقة عدد من نجوم المنتخب الوطني المصري عبر حساباته بمواقع التواصل.

وظهر بالصور مع صلاح كل من: عمر جابر، حسين السيد، أحمد حجازي، أحمد الشناوي وعبدالله السعيد.

وعلق عمر جابر على الصور برمز تعبيري للمحبة.

وظهر محمد صلاح بفرح لاعب الأهلي محمد هاني خلال فترة الراحة التي حصل عليها بعد المشاركة في تعادل مصر بهدف لمثله أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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