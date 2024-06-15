ألمانيا ضد اسكتلندا.. افتتاح يورو 2024 يشهد 6 أرقام قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اكتسح المنتخب الألماني نظيره الاسكتلندي بخماسية مقابل هدف، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على ملعب أليانز أرينا.

وبهذا الفوز احتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وفي انتظار لقاء المجر وسويسرا.

وشهد اللقاء 6 أرقام قياسية جاءوا كالتالي:

- شارك مولر في لقاء اسكتلندا مما جعله يتعادل مع لوكاس بودولسكي كثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع ألمانيا في المباريات الدولية، فقط لوثار ماتيوس (150) وميروسلاف كلوزه (137) لديهما المزيد من المباريات.

- أكمل توني كروس نسبة 99% من تمريراته الناجحة ضد اسكتلندا (101/102)؛ أعلى معدل نجاح تمريرات في العالم منذ عام 1980.

- تلقى منتخب اسكتلندا خمسة أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى منذ اللقاء الودي ضد الولايات المتحدة في مايو 2012 (1-5)، والأولى في مباراة رسمية منذ نوفمبر 2003 في تصفيات كأس الأمم الأوروبية ضد هولندا (0-6).

- رايان بورتيوس هو أول لاعب يتم طرده في أول ظهور له بكأس الأمم الأوروبية منذ ألكسندر دراجوفيتش في مباراة النمسا ضد المجر في عام 2016، وهو أول لاعب أسكتلندي يحصل على بطاقة حمراء في بطولة كبرى (كأس العالم أو يورو) منذ كريج بيرلي ضد المغرب في كأس العالم 1998.

- بفضل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا (كلاهما 21 عاماً)، أصبحت ألمانيا أول منتخب على الإطلاق يسجل له لاعبان يبلغان من العمر 21 عاماً أو أقل، هدفاً في مباراة واحدة بكأس الأمم الأوروبية.

- فلوريان فيرتز هو ثالث ألماني يسجل الهدف الافتتاحي لبطولة أمم أوروبا، بعد جيرد مولر في عام 1972 وكارل هاينز رومينيجه في عام 1980.

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