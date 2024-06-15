شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة السلة يكشف كواليس إيقاف قائد الأهلى وتحويله للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة، كواليس إيقاف سيف سمير قائد فريق الأهلى، بعد واقعة عدم مصافحة محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال مراسم التتويج بعد حصد فريق الاتحاد لقب بطولة دورى السلة.

وقال مجدي أبو فريخة، خلال تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون سبورت 2" إنه فوجئ بموقف اللاعب سيف سمير الذى لم يصافح محمد مصيلحى، وهو ما دفع الأخير للتحدث مع خالد مرتجي أمين صندوق الأهلى قائلاً له: "شايف بيعمل إيه"، فقام مرتجي بتعنيف اللاعب ومطالبته بالنزول مع على منصة التتويج، مؤكدًا أنه قام بدفع اللاعب أيضًا للنزول من على المنصة بسبب هذا الموقف.

وأضاف رئيس اتحاد السلة، إنه تم اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بسبب تلك الواقعة، خاصة أنها حدثت أثناء مراسم تتويج رسمية.

وحصد فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة لقب بطولة دورى السلة عقب الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة (76-70) فى المباراة التى جمعتهما على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز فى ثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة للنادى الأهلى والتى على أثرها تُوج الفريق السكندرى اللقب للمرة السادسة عشرة فى تاريخه.

‎وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث التقى الفريقان فى 4 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

‎وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الأهلى بنتيجة 71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78.