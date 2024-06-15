شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وهدف محتسب بقرار الـVAR فى لقاء فاركو والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

المباراة: فاركو والأهلى

المسابقة: الجولة 11 المؤجلة من الدورى المصرى Nile

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمود ناجى

مساعد أول: سمير جمال

مساعد ثان: شهاب راشد

حكم رابع: نادر قمر الدولة

حكام الـVAR: أحمد الغندور وخالد حسين

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى إدارتها بشكل جيد نتيجة التدخل الصحيح من حكام ال VAR والتعاون المثمر بينهم وبين حكم الميدان، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 25 فى حالة من الحالات المهمة سقوط لاعب الأهلى موديست ومطالبة بركلة جزاء، الحكم يشير إلى استمرار اللعب والـVAR يستدعى الحكم للمشاهدة، ويعود إلى احتساب ركلة جزاء صحيحة نتيجة الدفع من مدافع فاركو محمود عماد ضد موديست.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 34 يتم تسجيل هدف لصالح فاركو صحيح يشير عليه المساعد الثانى شهاب راشد بالتسلل، الـVAR يراجع ويقر باحتساب الهدف.

الحالة الثالثة: كان يجب فى الدقيقة 54 لم ينذر الحكم لاعب فاركو جابر كارم للعب بتهور، والذى ارتكب مخالفة أخرى فى الدقيقة 57 تستحق الإنذار ومنها أشهر البطاقة الصفراء، وكان يجب على الحكم أن يكون هذا الإنذار الثانى ومن ثم البطاقة الحمراء.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء، ولكن يجب أن يكون لديه القدرة على الخروج من حيز اللعب على سبيل المثال اصطدام الكرة به فى الدقيقة 95.

الحكام المساعدون: تميز للحكمين المساعدين باستثناء حالة هدف فاركو، حيث أشار حكم الراية إلى تسلل بالرغم من أن تمركزه كان صحيحا.

حكام الـVAR: تدخل صحيح فى حالة احتساب ركلة جزاء لصالح موديست وأيضا صحة هدف فاركو الأول.