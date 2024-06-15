شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مصر فى الأولمبياد قبل المشاركة بدورة باريس 2024.. أرقام مذهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبي لإرسال القائمة الأولية للجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد في بطولة أولمبياد 2024، المقرر إقامتها فى العاصمة الفرنسية باريس.

ويرسل المنتخب الأولمبي قائمته النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الرابع من يوليو المقبل، حيث سيتم الاستقرار على القائمة في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتين وديتين مع كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس بجانب منتخب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.

تأتي مشاركة منتخب مصر للمرة الثالثة عشر في تاريخها مما يجعلها تحقق رقم قياسي كأكثر المنتخبات العربية والأفريقية المتواجده في أولمبياد كرة القدم .

لم ينجح منتخبنا الأولمبي في تحقيق أي ميدالية منذ مشاركته الأولي في 1920 ولكن كان أفضل إنجاز في أولمبياد 1928 وطوكيو 1964





وجاء تاريخ مشاركات مصر في أولمبياد كرة القدمأنتويرب 1920

لعب المنتخب الوطني مباراة واحد وكانت أمام إيطاليا وخسروا وقتها بنتيجة 2-1

باريس 1924

نجح منتخب مصر في الوصول إلى ربع نهائي بعد الفوز على المجر بنتيجة 3-0 ولكن خسر بخماسية نظيفة أمام السويد في ربع النهائي.

امستردام 1928

كانت النسخة الأفضل لمنتخب مصر وحينها حقق المركز الرابع بعد الفوز على تركيا 7-1 وفوز على البرتغالي 2-1 فى ربع النهائي وخسارة من الأرجنتين بنتيجة 6-0 في نصف نهائي الأولمبياد.

ولعب منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليخسر الفراعنة بنتيجة 11-3 وهي الأكبر في تاريخ مصر ليحصد المركز الرابع .

برلين 1936

لعب المنتخب الأولمبي مباراة واحد وخسرها أمام النمسا بنتيجة 3-1.

لندن 1948

لعب أيضا مباراة واحدة وخسرها أمام الدنمارك 3-1.

هلسنكي 1952

فاز المنتخب على تشيلي 4-5 وبعدها خسر أمام ألمانيا في ربع النهائي 3-1

روما 1960

للمرة الأولي تقام الأولمبياد بنظام المجموعات وحينها تواجد منتخب مصر في مجموعة تضم يوغوسلافيا وبلغاريا وتركيا.

احتل المنتخب المركز الثالث بخسارتين أمام يوغوسلافيا 6-1 وبلغاريا 2-0 وتعادل مع تركيا 3-3

طوكيو 1964

خاض منتخب مصر أطول فترة مشاركة في الأولمبياد ولعب 6 مباريات واحتل أيضا المركز الرابع

البداية كانت بتعادل منتخب مصر أمام البرازيل 1-1 وخسارة من تشيكوسلوفاكيا 5-1 وانتصار على كوريا الجنوبية 10-0

وفي ربع النهائي حقق المنتخب الفوز علي غانا 5-1 قبل الخسارة أمام المجر في نصف النهائي بنتيجة 6-0 ويخسر البرونزية أمام ألمانيا 3-1

لوس أنجلوس 1984

خسر المنتخب أمام إيطاليا 1-0 وبعدها فاز على كوستاريكا 4-1 وتعادل مع أمريكا 1-1 وخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في ربع النهائي

برشلونة 1992

ودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة وخسر أمام قطر 1-0 وخسارة أمام إسبانيا 2-0 قبل أن يفوز على كولومبيا 3-4

لندن 2012

بقيادة محمد صلاح تأهل منتخب مصر إلي ربع نهائي بعد احتلال المركز الثاني خلف البرازيل بعد خسارة بنتيجة 2-3 أمام البرازيل وتعادل مع نيوزيلندا 1-1 وفوز على بيلاروسيا 1-3 وخسارة ربع النهائي أمام اليابان 3-0 .

طوكيو 2020

تعادل الفراعنة أمام اسبانيا سلبيا وخسارة من الارجنتين بنتيجة 1-0 وفوز على استراليا بنتيجة 2-0 قبل الخسارة من البرازيل في ربع النهائي .