شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء أمس الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الاتحاد السكندري.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى. موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الاتحاد السكندري فى موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.