شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: كولر رفض رحيلى.. وأحتاج فرصة أكبر مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، أنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، والتي ينتظرها من أجل تقديم شيء لبلاده.

وقال شريف، في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، ولو قلت غير كدا وطموحي اتغير أقعد في البيت أحسن.

وأضاف: "توقعت المشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد خروج مصطفى محمد، واحترمت وجهة نظر حسام حسن في عدم إشراكي في المباراتين".

وعن فترة تواجده مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش، قائلا: تغيير كيروش لي أمام الكاميرون أكبر صدمة في مشواري الكروي، ولا أعلم حتى الآن سبب استبدالي ولا أريد أن أعرف.

وتابع شريف: إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رفض رحيلي عن الفريق، ولكنني تمسكت بالرحيل من أجل المشاركة بصفة مستمرة.