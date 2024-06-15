شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب سلة الأهلى يكشف تفاصيل عدم السلام على رئيس الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

حرص سيف سمير لاعب فريق سلة الأهلى رجال، على كشف تفاصيل الأزمة التى شهدتها مباراة نهائي دورى السلة التى جمعت الفريقين أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى انتهت بنتيجة الفريق السكندرى

وكتب سيف سمير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مبارة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية.

ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الاهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل و خارج مصر.

وتوضيحاً مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين الحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وبدون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام و تقدير كعادتي مع الجميع.

ورداً على موقف عدم سلامي على الحاج محمد فالحقيقية أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام وتم ذلك أمام الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة والمهندس خالد مرتجي وعدت مرة أخرى وسلمت عليه مرة تانية.. وأحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه سلمنا على كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات.

وأولاً وأخيراً أوكد على احترامي وتقدير الكامل للحاج محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي.