شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته الليلة لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

ينهى فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استعداداته اليوم السبت لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري



ويخوض الطلائع مرانه الأخير اليوم ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة بأحد فنادق القاهرة.



وتأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.



سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة.



وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.



نجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.



ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.



وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً وأخيراً فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد.