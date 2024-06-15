يورو 2024.. ألمانيا تكتسح اسكتلندا بخماسية في مباراة الافتتاح (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

افتتح منتخب ألمانيا منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" ببداية مثالية على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، بخماسية في شباك منتخب اسكتلندا الذي لعب شوط كامل بـ10 لاعبين.

وتمكن منتخب ألمانيا من تصدر المجموعة الأولى مبكرًا برصيد 3 نقاط، والتي تضم أيضًا سويسرا والمجر قبل المباراة التي ستجمع بينهما غدًا السبت.

تقدم الألمان في الدقيقة العاشرة عن طريق فلوريان فيرتز قبل أن يضاعف جمال موسيالا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 19.

ومع نهاية الشوط الأول، تعرض المنتخب الاسكتلندي لضربتين ببطاقة حمراء وهدف ثالث.

البطاقة الحمراء حصل عليها بوتريوس بعد تدخله على إيلكاي جوندوجان واحتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المانيا، ترجمها كاي هافيرتز ببراعة في مرمى أنجوس جن.

وفي الشوط الثاني، سجل فولكروج الهدف الرابع للألمان بعدما انهار المنتخب الاسكتلندي، بعد تمريرة من موسيالا إلى إيلكاي جوندوجان الذي مهد الكرة بطريقة رائعة لمهاجم بوروسيا دورتموند ليطلق صاروخية في مرمى جون.

وفي نهاية المباراة، سجل أنتونيو روديجر هدفًا بالخطأ في مرماه، كان شرفيًا للمنتخب الاسكتلندي بمرمى مانويل نوير.

وأحرز البديل إيمري تشان الهدف الخامس لمنتخب ألمانيا في مرمى اسكتلندا، ليبدأ المانشافت البطولة باكتساح المنتخب الاسكتلندي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب ألمانيا في الجولة القادمة نظيره المجري يوم الأربعاء في تمام السابعة مساءً، بينما يصطدم اسكتلندا بمنتخب سويسرا في نفس اليوم بتمام العاشرة مساءً.

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