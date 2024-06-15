الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من الطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بتفعيل بند شراء لاعب خط الوسط محمد شحاته الذى تنتهى إعارته من طلائع الجيش هذا الموسم ويحق للزمالك شرائة بعد دفع مبلغ ١٥ مليون جنيه قبل مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي فى أوليمبياد باريس حيث يحق لناديه بيعه لأى نادى خارج مصر.

وحصل مسئولو الزمالك على توقيع عقود جديده مع اللاعب لمدة خمس مواسم.

على صعيد أخر أجرى عبد الواحد السيد مدير الكرة اتصالا باللاعب الشاب يوسف حسن بعد أن نشر على صفحته الشخصيه تجاهل الإداره دفع نفقات علاجه بعد اجرائة جراحه منذ عدة أشهر وأكد له مدير الكره أن النادى سيخصص له أحد المراكز الطبيه المتخصصه لاستكمال علاجه.

فى الوقت الذى كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خضوع أحمد حمدي لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.