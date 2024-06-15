موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا والقناة الناقلة في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع منتخبي اسبانيا وكرواتيا في منافسات بطولة يورو 2024.

ويتواجد منتخبا اسبانيا وكرواتيا في المجموعة الثانية في يورو 2024 والتي تضم بجانبهما إيطاليا وألبانيا.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في أولى مباريات المجموعة الثانية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.

منتخب ألمانيا يقسو على اسكتلندا بخماسية

حسم منتخب ألمانيا المباراة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا بخماسية في شباك منتخب اسكتلندا بمستهل مشواره في يورو 2024.

تقدم فلوريان فيرتز، بالهدف الأول لمنتخب ألمانيا في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

ثم استطاع اللاعب جمال موسيالا، تسجيل هدف منتخب ألمانيا الثاني، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، بالدقيقة التاسعة عشر.

وأحرز ثالث أهداف الماكينات الألمانية في الشوط الأول اللاعب هافرتز في الدقيقة الأخيرة من المنعطف الأول.

ثم تمكن نيكلاس فولكروج من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 69.

وسجل منتخب اسكتلندا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 87 عن طريق روديجر بخطأ في مرماه.

واختتم خماسية الماكينات الألمانية اللاعب امرا جان في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحسمها الماكينات الألمانية بخمسة أهداف مقابل هدف.