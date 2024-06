دولا : سلة الاتحاد تستعيد الامجاد ووجود مصيلحى كلمة السر للفوز أمام الاهلى

ياسر رشاد - القاهرة - قال اللاعب أحمد عادل “ دولا ” نجم فريق سلة الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر الحاصل على لقب افضل لاعب فى مباراة الاتحاد والاهلى التى انتهت بفوز زعيم الثغر ببطولة الدورى للوفد “ الحمدلله فريق سلة الاتحاد بدأ يستعيد الامجاد بهذا الجيل من اللاعبين بالحصول على بطولتين حتى الان فى هذا الموسم بطولة كأس مصر وبطولة دورى السوبر ”

واكد دولا على ان وجود رئيس نادى الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى خلال المبارايات كمشجع قبل ان يكون رئيس نادى كان بمثابة كلمة السر للفوز بزيادة الحافز لدى اللاعبين لإسعاده وسط الجماهير التى تستحق التحية على مؤازرتهم ودعمهم للفريق وكان من حقهم ان يفرحوا فى وجوده

وتابع بأن الاتحاد عاد لوضعه الطبيعى فى حصد البطولات خاصة وان شعار جماهيره “ ملوك السلة فى مصر ” شعار جيل ورا جيل.. فالمركز الثانى لدى الاتحاد مثله مثل الاخير

وعن الكابتن أحمد عمر المدير الفنى الذى نجح فى حصد بطولتين مع الفريق الحالى قال دولا " الكوتش عمر له فكر واستراتيجية بجانب انه ابن نادى الاتحاد السكندرى وله خبرة كبيرة خارج مصر ايضا واستطاع ان يتعامل معنا كلاعبين بشكل محترف ومحترم الى جانب الجهاز الفنى المعاون والذى يسعى دائما لمساعدتنا لتحقيق افضل النتائج

واختتم دولا تصريحاته متمنيا الشفاء العاجل لزميله اللاعب يوسف شوشة الذى اصيب خلال مبارايات the best of 5 أمام الاهلى