ملف الخليج 365.. فوزان للأهلي والزمالك.. ورسالة قوية من منتخب ألمانيا بيورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهد يوم الجمعة عدد من الأحداث الرياضية المهمة ونعرض لكم هنا في هذه الروابط تفاصيل هذه الأحداث:

ألمانيا ضد اسكتلندا.. افتتاح يورو 2024 يشهد 6 أرقام قياسية

اكتسح المنتخب الألماني نظيره الاسكتلندي بخماسية مقابل هدف، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على ملعب أليانز أرينا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ألمانيا تكتسح اسكتلندا في افتتاح يورو 2024

انتهت مباراة افتتاح أمم أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت اليوم الجمعة بين ألمانيا واسكتلندا بخماسية مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض على ملعب أليانز أرينا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدرب ساوثهامبتون في حواره لـ"الخليج 365": فرص هولندا في اليورو 20%.. ومجموعتنا الأصعب

يمتلك الهولندي مارك فوتا مسيرة تدريبية كبيرة مع العديد من الأندية العربية والأجنبية، فهو من أبرز المدربيبن الذين تولي الإسماعيلي بالدوري المصري، كما عمل مديراً فنياً لكل من الوحدة الإماراتي، ليون الفرنسي وساوثهامبتون الإنجليزي.

وتحدث مارك فوتا في حوار خاص "لمصراوي" عن فرص المنتخب الهولندي في النسخة الجديدة من كأس الأمم الأوروبية، كما وجه نصيحة للاعبي الطواحين، للاطلاع على نص الحوار.. اضغط هنا

"قصتهم خطيرة" زوجة حسام غالى تتحدث عن قصة حب محمد هاني وشقيقتها (فيديو)

نشرت لميس أبو الفتوح زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مقطع فيديو تتحدث خلاله عن قصة الحب التي جمعت بين شقيقتها ومحمد هاني مدافع القلعة الحمراء، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

هل يستحق حسام عبد المجيد بطاقة حمراء؟.. خبير تحكيمي يجيب

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لقطة تحكيمية جدلية، حيث أعاق مدافع الزمالك حسام عبد المجيد لاعب سيراميكا وهو في وضع الانفراد بالحارس، للاطلاع على رأي الخبير التحكيمي.. اضغط هنا

مشجعة كأس العالم 2022 في يورو 2024.. تشجع من؟ (فيديو وصور)

ظهرت مشجعة كأس العالم 2022 الشهيرة والتي تدعى إيفانا نول، قبل لحظات من بداية مباراة ألمانيا واسكتلندا في يورو 2024، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"بحضور ابنتهما".. سام مرسي يحتفل بحفل زفافه (صور)

احتفل المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، بحفل زفافه على خبيرة التجميل "شانيل"، وسط أجواء عائلية في إنجلترا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

"'الوصول لم يكن سهلاً".. الزمالك يُعلن موعد عرض فيلمه التسجيلي عن التتويج بالكونفدرالية (فيديو)

أعلن نادي الزمالك طرحه فيلمًا تسجيلاً عن رحلته بالنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية حتى التتويج باللقب، لمشاهدة الفيديو الترويجي.. اضغط هنا

مصدر لـ"الخليج 365": سامسون يرفض العودة إلى الزمالك.. ويهدد بشكوى النادي

يرفض البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العودة إلى القاهرة، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

إمام عاشور يقود الأهلي للهروب من كمين فاركو

قاد إمام عاشور فريق الأهلي للفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عبدالله السعيد يُسجل ويصنع لأول مرة مع الزمالك بعد صيام 10 مباريات (فيديو)

قصّ لاعب الزمالك عبدالله السعيد شريط التسجيل بقميص القلعة البيضاء خلال المباراة التي جمعته مساء الجمعة بسيراميكا كليوباترا في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

في ليلة تألق السعيد.. الزمالك ينجو من لدغة سيراميكا كليوباترا ويفوز بثنائية

حولّ نادي الزمالك تأخره بهدف للفوز بثنائية على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أبرز المعلومات عن زوجة المصري سام مرسي (صور)

أقام اللاعب المصري، سام مرسي، حفل زفافه اليوم الجمعة، على خبيرة التجميل "شانيل"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رسميًا.. الزمالك يُعلن غياب لاعبه عن مواجهة المصري

أعلن نادي الزمالك، غير لاعب فريقه عمر جابر عن المباراة المقبلة له في الدوري التي ستجمعه بنظيره المصري البورسعيدي، للاطلاع على السبب.. اضغط هنا

بالألعاب النارية.. 10 صور من افتتاح يورو 2024

أقيم أمس الجمعة، حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بين ألمانيا واسكتلندا، للاطلاع على مشاهد منه.. اضغط هنا

مصدر يرد عبر الخليج 365.. هل فشلت صفقة انضمام بلعيد للأهلي؟

كشف مصدر كواليس مفاوضات الأهلي لضم المدافع الجزائري زين الدين بلعيد من صفوف اتحاد العاصمة في بلاده وهل فشلت الصفقة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"وصله عرض قبرصي".. كولر يوافق على رحيل هذا اللاعب بنهاية الموسم

كشف مصدر عن أول اللاعبين الذي أعطى المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر الضوء الأخضر لرحيله بنهاية الموسم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا