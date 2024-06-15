"بفارق نقط حُسمت بآخر جولة".. الرجاء يتوّج بطلًا للدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق الرجاء بلقب الدوري المغربي مساء الجمعة بعد الفوز على نظيره المولودية بثلاثية نظيفة في ختام منافسات الدوري المغربي.

الفوز رفع رصيد فريق الرجاء إلى النقطة 72 بفارق نقطة عن نظيره الجيش الملكي الذي فاز بثنائية نظيفة أمام الفتح ولكن لم يسعفه الفوز فكان يحتاج لتعثر الرجاء ليتوّج باللقب.

وتُعد هذه هي النسخة الأولى التي يتوّج بها الرجاء بعد غياب 4 سنوات والنسخة رقم 13 من الدوري في تاريخه.

ولم يتلق فريق الرجاء خلال الموسم 2023/2024 أي هزيمة؛ حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 9.

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