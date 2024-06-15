شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت أمس بالدوري المصري بحثاً عن الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالمسابقة أمام المصري البورسعيدى.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق المصري البورسعيدى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المصري البورسعيدى بالدوري

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى في السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الاسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.