شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مؤثر لـVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الأهلى أمام فاركو والزمالك ضد سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن الـVAR ضرب موعدا للظهور المبكر في مباراتي الزمالك ضد سيراميكا والأهلي أمام فاركو بدوري nile، واللتين انتهتا بنتيجة واحدة، وهي الفوز للقطبين 2 - 1، كما أن الوقت الضائع في المباراتين 15 دقيقة في نهاية شوطي اللقاء.

وقال عقل، إن الـVAR كان له ظهور مؤثر خلال فعاليات لقاء الأهلي وفاركو الذى انتهى بفوز الأحمر 2/1، وجاءت أبرز هذه التدخلات كالتالي:

في الدقيقة 30 تدخل الـVAR واستدعى الحكم محمود ناجى إلى شاشة المراجعة، لوجود دفعة خفيفة في ظهر مهاجم الأهلي موديست من لاعب فاركو محمود عماد، وعاد الحكم واحتسب ركلة جزاء للأهلي وإنذار مدافع فاركو طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 35 من عمر اللقاء أحرز فريق فاركو هدفا، وأشهر المساعد الثاني شهاب راشد بتسلل بعد تنفيذ البروتوكول، لكن الـVAR أكد صحة الهدف، بعد مراجعته، طبقا للبروتوكول، ثم عاد الـVAR وأكد أن هدف الأهلي الثاني بعد المراجعة الصحيحة طبقا للبرتوكول.

وخلال اللقاء أشهر الحكم 3 بطاقات صفراء، وظهر المساعدان والحكم الرابع بشكل جيد وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

بينما شهد لقاء الزمالك وسيراميكا ظهورا مؤثرا لـVAR، جاء أبرزها كالتالى:

في الدقيقة 28 من عمر اللقاء ارتكب حسام عبد المجيد مخالفة مع مهاجم سيراميكا تستوجب إشهار البطاقة الحمراء "منع فرصة محققة" طبقا للقانون، لكن الحكم اكتفى بالقرار الفني وأشهر البطاقة الصفراء، لكن الـVAR تدخل واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة، ليؤكد أن مدافع الزمالك يستحق الطرد المباشر طبقا للقانون، لكن الحكم عاد وأصر على قراره وهو إنذار فقط وركلة حرة مباشرة.

عاد الـVAR للظهور مرة، وتداخل بشكل خاطئ واستدعى الحكم الى شاشة المراجعة عندما طلب الزمالك بركلة جزاء لمسة يد على مدافع سيراميكا لكن

الحكم هنا كان قراره صحيحا بعدم وجود لمسة يد وسمح باستمرار اللعب في قرار فنى جيد وتدخل خاطئ من الـVAR.

وفي الدقيقة 88 أحرز الزمالك الهدف الثاني في مرمى سيراميكا والـVAR أكد قرار المساعد بصحة الهدف بعد المراجعة الصحيحة، على الرغم من أن أوباما كان في موقف تسلل، لكنه لم يكن متداخلا في اللعبة.