شكرا لقرائتكم خبر عن سداسية شعار المواجهة الأخيرة بين الأهلي والألومنيوم قبل لقاء الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الألومنيوم يوم 19 يوليو المقبل، فى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وواجه الأهلي فريق الألومنيوم في دور الـ32 بنسخة 2016 وتغلب الأحمر وقتها بستة أهداف دون مقابل.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في دور الـ 16 حال الفوز على الألومنيوم، نظيره فاركو. وحال استمرار مشواره فسيصطدم بالدور ربع النهائي مع الفائز من البنك الأهلى والمصري البورسعيدى.

وفي حال التأهل لنصف النهائي سيواجه المتأهل من مباريات (بيراميدز والنصر) مع أبو قير للأسمدة ، والفائز من الترسانة و الجونة.