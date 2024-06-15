الرجاء البيضاوي بطلا للمغرب للمرة 13 في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: توج فريق الرجاء الرياضي، بلقب البطولة المغربية الإحترافية _ إنوي لكرة القدم، للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على أرضية الملعب الشرفي لوجدة، برسم منافسات الدورة الـ30 والأخيرة.

وأنهى الرجاء الرياضي منافسات البطولة في صدارة البطولة برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مطارده المباشر فريق الجيش الملكي.

واشتد الصراع بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي إلى آخر الأنفاس، حيث ابتعدا بفارق كبير عن باقي فرق البطولة الاحترافية، الشيء الذي تظهره الأرقام المسجلة، سواء على مستوى النقط المحصل عليها، أو الانتصارات المحققة أو نسب الأهداف المسجلة أو تلك التي تم استقبالها.

وكان الرجاء الرياضي في حاجة إلى نتيجة الفوز ضد مستضيفه مولودية وجدة ليفوز باللقب مهما كانت النتيجة التي سيسجلها الجيش الملكي ضد ضيفه الفتح الرباطي.

وتمكن هجوم الرجاء الرياضي من تسجيل 52 هدفا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفا، بينما حقق 21 انتصارا و9 تعادلات من دون أن يتعرض للخسارة. فيما تمكن الجيش الملكي من تسجيل 65 هدفا بينما استقبلت شباكه 22 هدفا، فيما حقق 22 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم.

وحل فريق نهضة بركان ثالثا، برصيد 52 نقطة، متبوعا، في الصف الرابع، بفريق الوداد البيضاوي برصيد 44 نقطة.

وعلى صعيد أسفل الترتيب، حل يوسفية برشيد في الصف السادس عشر والأخير برصيد 20 نقطة، ومولودية وجدة في الصف الخامس عشر برصيد 25 نقطة، الشيء الذي يعني مغادرتهما لقسم الصفوة.