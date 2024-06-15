الامارات | بيدري ومودريتش ينقلان صراع «الكلاسيكو» إلى أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعزّزت آمال منتخب إسبانيا بالمنافسة جدياً على لقب كأس أوروبا لكرة القدم، مع استعادة صانع ألعاب برشلونة بيدري لجاهزيته البدنية التي قد تكون عاملاً حاسماً في مواجهة كرواتيا القوية بقيادة مايسترو ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش اليوم. وتحمل المواجهة بين بيدري ومودريتش نفحة كلاسيكو إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً إيطاليا حاملة اللقب وألبانيا. لعب بيدري دوراً مؤثراً عندما بلغ «لا روخا» نصف نهائي نسخة «يورو 2020» ووقتها خسرت إسبانيا على يد إيطاليا التي توجت لاحقاً بالكأس.

وفي الأسابيع الأخيرة من الدوري الإسباني أظهر بيدري أنه استعاد مستواه الرفيع الذي أهّله لإحراز جائزة أفضل لاعب واعد «جائزة كوبا» عام 2021 بحسب جوائز مجلة «فرانس فوتبول». وسجل بيدري هدفين خلال المباراة التي انتهت بفوز ساحق لإسبانيا على إيرلندا الشمالية 5-1 ودياً قبل أيام.

وإلى جانب بيدري يراهن المدرب دي لافوينتي على مجموعة من الأسماء الشابة المتألقة على غرار زميل بيدري في برشلونة، لامين يامال، وكذلك بعض الأسماء المخضرمة مثل كارفخال وناتشو وأويارسابال وموراتا.

لكن مواجهة كرواتيا ستكون امتحاناً صعباً على بيدري وزملائه، إذ يقود كرواتيا صانع ألعاب ريال مدريد مودريتش الذي يخوض آخر بطولة كبرى في مشواره، خصوصاً أنه يبلغ من العمر 38 سنة، ويلعب إلى جواره نجوم آخرون على غرار كوفاتشيتش وبروزوفيتش وغفارديول وآخرين. وأظهر منتخب كرواتيا قوة كبيرة في السنوات الماضية، إذ لعب نهائي مونديال 2018، ونصف نهائي 2022، ويعتبر في البطولة الحالية من المرشحين البارزين للقب. وضمن المجموعة نفسها تواجه إيطاليا بقيادة المدرب لوتشيانو سباليتي اختباراً سهلاً على الورق أمام ألبانيا. وستكون ضربة بداية مباريات اليوم، مع لقاء عن المجموعة الأولى بين سويسرا والمجر.

بيدري استعاد مستواه في الفترة الأخيرة.. ومودريتش يخوض آخر بطولة كبيرة في مشواره.