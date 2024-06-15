الامارات | الصينيون يغدقون الأموال على حارس سنغافورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى منتخب سنغافورة المخضرم حسن ساني، أن أنصار منتخب الصين لكرة القدم أرسلوا إليه الأموال لشكره على دوره غير المتوقع في الحفاظ على أحلامهم في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم. وبات الحارس البالغ 40 عاماً، بطلاً بين ليلة وضحاها في الصين، بعد أن أسهمت تصدّياته الـ11 أمام تايلاند، في ختام تصفيات الدور الثاني من مونديال 2026، في تأهل الصين إلى الدور الثالث. وأرسل الصينيون كثيراً من الأموال إلى ساني، كما زاروا - بأعداد كبيرة - مطعمه في سنغافورة. وكانت الصين خسرت 0-1 أمام كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة، ولكي تتأهل، يجب ألا تفوز تايلاند بأكثر من ثلاثة أهداف، وهو ما حصل، إذ فازت على سنغافورة 3-1، بفضل تصديات ساني، لتحسم الصين وصافة المجموعة وتتأهل إلى الدور المقبل.