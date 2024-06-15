موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب إيطاليا مشواره في بطولة يورو 2024 وذلك عند مواجهة ألبانيا في دور المجموعات على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

ويبدأ منتخب إيطالبا حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أوروبا، بعد تتويجه بالنسخة الماضية من البطولة على حساب انجلترا.

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا

تنطلق مباراة إيطاليا وألبانيا مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق خليل البلوشي على أحداث المباراة اليوم.

منتخب ألمانيا يهزم اسكتلندا بخماسية

حسم منتخب ألمانيا المباراة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا بخماسية في شباك منتخب اسكتلندا بمستهل مشواره في يورو 2024.

سجل أهداف منتخب ألمانيا كل من فلوريان فيرتز، وجمال موسيالا وكاي هافرتز ونيكلاس فولكروج وإمري تشان بينما جاء هدف منتخب اسكتلندا عن طريق الخطأ بتوقيع أنتوني روديجر.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا

تنطلق مباراة إسبانيا وكرواتيا مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية في أولى مباريات المجموعة الثانية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة.