كواليس فشل انتقال "بلعيد" للأهلي حتى الآن.. والبديل مفاجآة

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت العديد من التقارير الصحفية التى تناولتها الصحف الجزائرية، مساء اليوم، كواليس فشل إدارة نادي الأهلي المصري، في التعاقد زين الدين بلعيد لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري.



مفاوضات الأهلي..



وشهدت الايام القليلة الماضية إتمام صفقة انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي المصري، فيما كان سيسافر اللاعب بداية الأسبوع المقبل إلى مصر للإتفاق النهائي مع إدارة الأهلي.



العرض البلجيكي ل_ زين الدين بلعيد



وجدد فريق سانت ترند البلجيكي، المفاوضات مع بلعيد بعدما توقفت في الفترة الماضية لتمسك النادي الجزائري بخدمات اللاعب، الا انه عندما ظهرت مفاوضات الأهلي عاد العرض البلجيكي مرة اخري بضغط من جانب وكيل أعمال اللاعب بعد موافقته على كسر الشرط الجزائي مع ناديه خلال الفترة الحالية.

ويتمثل عرض فريق سانت ترويدن البلجيكي إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيمة 600 ألف يورو بالإضافة إلى 30% من قيمة تحويل اللاعب مستقبلاً”.

وكانت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي قد تفاوضت في البداية مع إدارة اتحاد الجزائر وقدّمت عرض أقل من الشرط الجزائي ورفضته، وبعدها تحوّل المسؤولين عن الصفقة في نادي الأهلي للاعب نفسه وأهملوا النادي”.



وطلب النادي الجزائري للموافقة على رحيل بلعيد مبلغ مليون و200 ألف دولار وعرض الأهلي 800 ألف زادت فيما بعد إلي 900 الف دولار".

وكان من المفترض أن يحضر اللاعب إلى مصر خلال الأيام القلية المقبلة ولكن تغيّرت وجهته بعدما تلقى عرضاً من بلجيكا وتراجع عن فكرة الشرط الجزائي فعاد الأهلي للتفاوض من جديد.

أحمد حجازي بديلا ل_ بلعيد

انتشرت في الفترة الأخيرة تقارير تفيد باهتمام الأهلي بالتعاقد مع أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، والذي يقترب من الرحيل عن العميد.

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية أن الأهلي يريد ضم أحمد حجازي، والمفاوضات بين الثنائي تسير بشكل جيد، خلال الفترة الحالية، لإتمام عملية التعاقد.

ويحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في تدعيم صفوف المارد الأحمر بمدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية لتكملة مشوار الأحمر بالوقوف على منصات التتويج وحصده البطولات خلال الفترة المقبلة ضمن مرحلة تجديد دماء الفريق بحسب رؤية المدير الفني واحتياجاته.