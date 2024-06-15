نصر إبراهيم: أنا من اكتشفت مصطفى محمد وتمسكت به ورفضت رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - عدَّد نصر إبراهيم، هداف الزمالك السابق، مزايا مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في قيادته لهجوم الفريق الأبيض في المواسم الماضية.

وقال نصر، خلال تصريحاته لبرنامج ملعب الشمس، والمذاع على قناة الشمس، والذي يقدمه مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه من النادر أن نجد مهاجما يجيد ضربات الرأس بهذه القدرة التي يتمتع بها مصطفى محمد".

وواصل:" مصطفى يمتلك عدة مميزات سواء على المستوى الفني أو البدني، كما يتمتع بتنوع أهدافه وإمكانياته في إحراز الأهداف بالرأس وكلتا القدمين".

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه من اكتشف مصطفى محمد حينما كان ناشئا في صفوف الفريق