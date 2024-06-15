شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهدافين.. حسام أشرف يحافظ على الصدارة قبل انطلاق الجولة الـ"26" والان مع تفاصيل الخبر

يحافظ حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على انفراده بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ"26" للمسابقة.

وبات حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة، أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدفاً و 2 أسيست في 23 مباراة في الدوري.

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- مايلى ، بيراميدز ، 9 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.