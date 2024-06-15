شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي المنتخب الأولمبي فوق السن صداع فى رأس ميكالي قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتصاعد أزمة الثلاثي فوق السن فى قائمة المنتخب الأولمبي قبل أيام من إرسال القائمة للجنة المنظمة فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل. ويرسل المنتخب الأولمبي قائمته النهائية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 فى الرابع من يوليو المقبل، وسيتم الاستقرار على القائمة في الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاري والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.

وتسبب تحفظ ليفربول على الموافقة على مشاركة صلاح في الأولمبياد في أزمة للبرازيلي روجيريو ميكالي، حيث كان يعول على خدمات نجم الريدز في دورة باريس 2024.

كما ضربت الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد معنويات ميكالي، حيث كان للاعب حظوظ كبيرة في المشاركة، كما أنه كان ورقة رابحة للمنتخب أمام الجماهير الفرنسية التي ستحضر الدورة على ملاعبها باعتبار أن البلدوزر لاعبا في نانت ويحظى بجماهيرية كبيرة هناك.

مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي كان ضمن قائمة الثلاثي الكبار التي استقر عليها ميكالي، ولكن إصابته الأخيرة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية في مباراة مصر وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026، جعلته يبتعد عن الحسابات، خاصة أن فترة علاجه قد تمتد لأكثر من 40 يوما.

ويتواجد 3 لاعبين آخرين على رادار ميكالي لاختيار ثنائي منهم مع محمد عبد المنعم للمشاركة في أولمبياد باريس، وهم محمود حسن تريزيجيه وإمام عاشور ومحمد الشناوي.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى وفاز في المباراة الثانية أمس الثلاثاء، بهدفين على ستاد القاهرة.

من جانبه قال روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب: "هناك من 5 إلى 6 أسماء سنختار من بينها الثلاثي فوق السن لخوض أولمبياد باريس. محمد صلاح اسم كبير ويمكنه التواجد في أي قائمة بالعالم".

وتابع: "لا أريد الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد ونحن لا نعلم متى سيعود، هناك أشياء تحدث قد تعيد حساباتنا خاصة أن مازال أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار".

وتسمح اللوائح للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.