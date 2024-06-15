شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت صفقات الإسماعيلى الشتوية حتى الآن؟.. تألق الشيخ وتراورى وظهور النبريصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صفقات الإسماعيلى التى تعاقد معها فى الانتقالات الشتوية الماضية فى صناعة الفارق مع الدراويش خلال المباريات الماضية، سواء في بطولة دورى nile أو كأس مصر.

وتعاقد الإسماعيلى مع العديد من الصفقات بأمر من إيهاب جلال المدير الفنى بعدما نجح في رفع إيقاف القيد وسداد كل المستحقات المتأخرة على النادى، وتسجيل اللاعبين الجدد، من أجل تدعيم الدراويش وعدم تكرار ما حدث في الموسمين الماضين من بقاء الفريق في الدورى في آخر مباراة.

ويحتل الإسماعيلى حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، فاز فى 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وتعادل 9 مواجهات ودخل شباكه 29 هدفًا ولهم 25 هدفًا.

ونستعرض ماذا قدمت صفقات الإسماعيلى الشتوية حتى الآن..

نجح الثنائى أحمد الشيخ وإيريك تراورى في استعادة الكثير من مستواهما بعد فترة من الابتعاد عن المشاركة، وأحرز أحمد الشيخ هدفين وصناعة آخر لزملائه فى الدقائق التي شارك فيها خلال 9 مباريات، كما نجح تراورى في تسجيل هدفين في 11 مباراة لعبها، بالإضافة إلى الثنائى برز اسم الفلسطيني خالد النبريصى مع الفريق بعدما نجح في تسجيل هدفا وصناعة آخر قاد به الفريق إلى التأهل في كأس مصر وأحبط مفاجأة القناة، ولعب 3 مباريات مع الدراويس حتى الآن.

أرقام صفقات الإسماعيلى..

حاتم سكر لعب 12 مباراة دون تسجيل أو صناعة

عبد الكريم مصطفى لعب 8 مباريات صنع هدفين دون تسجيل

هشام محمد لعب 11 مباراة دون تسجيل أو صناعة

إييريك تراورى لعب 11 مباراة سجل هدفين بدون صناعة

عبد الرحمن الدح لعب 7 مباريات دون تسجيل أو صناعة

على الملوانى لعب مباراتين بمعدل 63 دقيقة دون تسجيل أو صناعة

أحمد الشيخ لعب 9 مباريات سجل هدفين وصنع آخر

خالد النبريص لعب 3 مباريات سجل هدفا وصنع آخر