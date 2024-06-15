شاهد بالفيديو.. الأرجنتين بقيادة ميسي تضرب جواتيمالا برباعية

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم تحقيق الفوز على نظيره جواتيمالا برباعية، ضمن الاستعدادات لمنافسات بطولة كوبا أمريكا، في المباراة التي استضتفها ملعب فيديكس فيلد.



ومن المقرر انطلاق بطولة كوبا امريكا في الحادي والعشرون من من يونيو الجاري، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

شاهد رباعية الأرجنتين في شباك جواتيمالا



تفاصيل فوز الأرجنتين على جواتيمالا

استطاع منتخب جواتيمالا التقدم في النتيجة من خلال اللاعب ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، بينما أحرز هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 12.

وتقدمت الأرجنتين من خلال الشوط الأول اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول والمباراة.

ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني بقوة لخوض منافسات كوبا أمريكا المقبلة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحادي والعشرون من الشهر الجاري.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني، المباراة بالتشكيل التالي:

إيميليانو مارتينيز- نيكولاس غونزاليس - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ناهويل مولينا- جيوفاني لو تشيلسو - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - فالنتين كاربوني- لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل غواتيمالا اليوم ضد الأرجنتين، كالتالي:

نيكولاس هاغين- خوسيه أردون - ميكولاس سامايوا - خوسيه كارلوس بينتو - خوسيه موراليس- فرانكو غونزاليس - أوسكار كاستيانوس- إلمير كاردوزا - ماركو دومينجيز - أوسكار سانتيس، روبيو روبين.