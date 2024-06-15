ميسي يقود الأرجنتين لفوز عريض على جواتيمالا استعدادًا لكوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره جواتيمالا بنتيجة 4/1، في المباراة الودية استعدادًا لمنافسات بطولة كوبا أمريكا، والتي شهدها ملعب فيديكس فيلد.



تقدم منتخب جواتيمالا في النتيجة عن طريق اللاعب ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، فيما تعادل المنتخب الأرجنتيني من خلال ليونيل ميسي في الدقيقة 12.

وأحرز هدف التقدم خلال الشوط الأول اللاعب لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول والمباراة.

ليعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني والمباراة، قبل أن يُحرز ليونيل ميسي الهدف الرابع في الدقيقة 77.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني بقوة لخوض منافسات كوبا أمريكا المقبلة، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحادي والعشرون من الشهر الجاري.

وبدأ المنتخب الأرجنتيني، المباراة بالتشكيل التالي:

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس غونزاليس - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ناهويل مولينا

جيوفاني لو تشيلسو - إينزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - فالنتين كاربوني

لاوتارو مارتينيز - ليونيل ميسي

فيما جاء تشكيل غواتيمالا اليوم ضد الأرجنتين، كالتالي:

نيكولاس هاغين

خوسيه أردون - ميكولاس سامايوا - خوسيه كارلوس بينتو - خوسيه موراليس

فرانكو غونزاليس - أوسكار كاستيانوس

إلمير كاردوزا - ماركو دومينجيز - أوسكار سانتيس

روبيو روبين.