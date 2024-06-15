شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة فاركو وكولر يصحح الأخطاء استعداداً للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالسبت، 15 يونيو 2024 04:30 ص
أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت مساء أمس، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام الاتحاد السكندري.
ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول بجدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
وتعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
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