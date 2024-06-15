مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم لمواجهة قوية أمام نظيره الإسباني، ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



ومن المقرر أن تُلعب مباراة إسبانيا أمام كرواتيا على الملعب الأولمبي ببرلين.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام إسبانيا باليورو

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - مارين بونجراتشيتش - يوسيب سوتالو - جوسكو جفارديول.

الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش.

الهجوم: أنتي بوديمير - لوفرو ماير - أندريه كراماريتش.

وتقرر إطلاق صافرة موقعة المنتخب الإسباني أمام نظيره الكرواتي في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

بينما ستُنقل مباراة المنتخب الإسباني أمام كرواتيا عبر عدة قنوات عالمية، لكن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية ستنقلها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن ألمانيا حققت الفوز على المنتخب الاسكتلندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في افتتاح بطولة اليورو، والتي تستضيفها ألمانيا.