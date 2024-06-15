موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز علي سيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا صعبا على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري.

وتمكن الأبيض من انتزاع الفوز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

أهداف مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

وافتتح أحمد رمضان بيكهام، أهداف المباراة من رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وكثف الزمالك من هجماته على مرمى سيراميكا كليوباترا، حيث ارتطمت الكرة بالقائم في أحد الهجمات.



وتكلفت عارضة محمد بسام بمنع الزمالك من تسجيل هدف التعادل مرتين بعد رأسية أحمد زيزو وتسديدة لـ مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 80 سجل عبد الله السعيد أول أهدافه مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 89 من عمر اللقاء أحرز إبراهيما نداي الهدف الثاني للأبيض من كرة رأسية ليقود فريقه للفوز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما تحمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلتي الزمالك فريق المصري البورسعيدي في مباراته المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي الاثنين المقبل، 17 يونيو الجاري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة,