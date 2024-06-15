شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة وصول خطاب من فيفا بشأن عقوبة الشيبي والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم وصول أى خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم، وأن ما يتردد فى هذا الشأن برفض الاتحاد الدولي عقوبة اتحاد الكرة لا أساس له من الصحة.

وعاقبت محكمة جنح مدينة نصر حسين الشحات بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع حرمانه من عضوية أى هيئة رياضية فى اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبى، حيث تعود الواقعة لمباراة الأهلى وبيراميدز فى المباراة المؤجلة من الجولة 28 بالموسم الماضى من الدورى، ومع صافرة نهاية المباراة نشبت مشادة بين الشحات والشيبى وتطورت لصفع الأول اللاعب الثانى.

وبعد المباراة، قررت رابطة الأندية إيقاف الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، كما غرم الأهلى لاعبه 500 ألف جنيه، ورفض الشيبى وناديه بيراميدز تلك العقوبات، وقرر اللاعب مقاضاة الشحات، ورد الأهلى بالتقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة بأن الشيبى لجأ إلى المحاكم المدنية فى مخالفة للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم.