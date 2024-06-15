يورو 2024.. صدام قوي بين إيطاليا وألبانيا الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مواجهة مثيرة تجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الألباني، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو" 2024.



وكان المنتخب الألماني، قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي بنتيجة 5/1، في المباراة التي شهدها ملعب أليانز آرينا، بالأمس الجمعة.

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا

من المقرر انطلاق مواجهة المنتخب الإيطالي أمام نظيره الألباني في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، والتي يستضيفها ملعب سيجنال إيدونا بارك.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألبانيا

تُنقل مواجهات بطولة الأمم الأوروبية عبر عدد من الشبكات العالمية، لكن الشبكة القطرية بي إن سبورتس حصلت على حقوق بث المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.