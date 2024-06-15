جدول مباريات اليوم السبت 15 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 15 يونيو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، خاصة في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، صدام منتخب إسبانيا وكرواتيا، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة اليورو.

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

المجر X سويسرا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

إسبانيا X كرواتيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

إيطاليا X ألبانيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الساحلي X الصفاقسي – الساعة 6:30 مساء

الترجي X الاتحاد المنستيري – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

نادي بارادو X اتحاد خنشلة – الساعة 6 مساء

الاتحاد السوفي X شبيبة القبائل – الساعة 6 مساء

شبيبة الساورة X شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

جمعية أولمبي الشلف X اتحاد بسكرة – الساعة 6 مساء

مولودية الجزائر X مولودية وهران – الساعة 6 مساء

مولودية البيض X نجم بن عكنون – الساعة 6 مساء

النادي القسنطيني X وفاق سطيف – الساعة 6 مساء

نجم مقرة X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء