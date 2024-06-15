محمد شريف: "الأولوية للأهلي.. وهذه حقيقة البند الذي يمنعني من العودة إلى مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق، حقيقة وجود بند في عقده يمنع انتقاله إلى أي نادي في مصر سوى الأهلي.

وقال شريف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "يوجد عام في عقدي مع الخليج ومستمر مع الفريق، وفي يناير سنرى ما هي الخطوة المقبلة، وأي حديث في الوقت الحالي سواء من مصر أو خارجها يكون مع وكيلي وليس لدي فكرة عنه".

وأوضح حقيقية البند الذي يمنعه من العودة إلى مصر سوى للنادي الأهلي قائلا: "الأولوية للأهلي ولكني لا أعرف شيئا عن هذا البند ولم أره في العقد".