شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أحمد رؤوف نجم الأهلى السابق وتشييع الجنازة والعزاء فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

غادر عالمنا منذ ساعات قليلة والد أحمد رؤوف نجم الأهلى الأسبق ومدرب منتخب الشباب بعد صراع مع المرض، حيث توجه أحمد رؤوف على الفور لبلدته المنيا لتشييع جثمان والده وتقبل العزاء الذى يقام هناك أيضاً.

وحرص نجوم الكرة المصرية على مشاطرة أحمد رؤوف الاحزان بعد اعلانه نبأ وفاة والده عبر حسابه الرسمى على فيس بوك.

ويعد أحمد رؤوف أحد أفضل المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية، وقدم أدلة حضوره وتواجده بلدغات قاتلة فى شباك المنافسين عبر رحلته فى جميع الأندية التى لعب لها وعلى رأسها الأهلى، حصل مع الفراعنة على لقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 وظهر مع المنتخب في كأس العالم للقارات كما حصد كأس مصر عام 2011 مع إنبى وتوج مع الاهلى ببطولة الدورى العام والكونفدرالية والسوبر الأفريقى، أحرز مع النادى الأهلي هدفًا تاريخيًا فى مرمى فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى فى بطولة الكونفدرالية.

وبدأ أحمد رؤوف اللعب مع منتخب مصر لكرة القدم في عام 2008 و حصل مع الفراعنة علي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2010 تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة كما حصل علي كأس مصر عام 2011 مع نادي إنبي علي حساب الزمالك قبل إنتقاله للنادي الأهلي و تحقيق بطولة الدوري العام عام 2014 و هو الدوري الذي أقيم بنظام المجموعتين.