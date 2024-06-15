شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادى الاهلى من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، ضرورة تقديم تصوره النهائي بشأن اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى.

ويرغب الأهلي في حسم مصير ملف اللاعبين الأجانب بالفريق بناءً على رؤية كولر ، خاصة أن هناك عروضا بدأت تصل لبعض اللاعبين الأجانب بالفريق وفي مقدمتهم المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو".

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الرد على العروض التي وصلت النادي مؤخراً بشأن ضم بعض اللاعبين الأجانب، لاسيما أن من بينها عروض شفهية تنتظر الضوء الأخضر من الأهلي حتى تصل النادي بشكل رسمي.

ويضم الأهلي ستة لاعبين أجانب، هم ديانج وبيرسي تاو وكريستو ومعهم التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والفرنسي أنتوي موديست بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم قيده كلاعب محلي، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي أن قائمة الأجانب في الفريق قد تشهد تغييراً واضحاً في الموسم المقبل في ظل رغبة أكثر من لاعب أجنبي في الرحيل بجانب التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم المارد الأحمر بعدة مراكز.