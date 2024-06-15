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الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 15 يونيو 2024 09:30 ص
طلب مسئولو النادى الاهلى من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، ضرورة تقديم تصوره النهائي بشأن اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى.

 

ويرغب الأهلي في حسم مصير ملف اللاعبين الأجانب بالفريق بناءً على رؤية كولر ، خاصة أن هناك عروضا بدأت تصل لبعض اللاعبين الأجانب بالفريق وفي مقدمتهم المالي أليو ديانج والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي الشاب محمد الضاوي "كريستو".

 

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الرد على العروض التي وصلت النادي مؤخراً بشأن ضم بعض اللاعبين الأجانب، لاسيما أن من بينها عروض شفهية تنتظر الضوء الأخضر من الأهلي حتى تصل النادي بشكل رسمي.

 

ويضم الأهلي ستة لاعبين أجانب، هم ديانج وبيرسي تاو وكريستو ومعهم التونسي علي معلول والمغربي رضا سليم والفرنسي أنتوي موديست بجانب الفلسطيني وسام أبو علي الذي تم قيده كلاعب محلي، وتُشير المعلومات الواردة من داخل الأهلي أن قائمة الأجانب في الفريق قد تشهد تغييراً واضحاً في الموسم المقبل في ظل رغبة أكثر من لاعب أجنبي في الرحيل بجانب التفاوض مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم المارد الأحمر بعدة مراكز.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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