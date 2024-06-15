شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد البرنامج التأهيلى لـ أحمد حمدى بعد إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلى لأحمد حمدى لاعب الفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى بعد إجراء العملية بنجاح في ألمانيا الخميس الماضى، حسبما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن خضوع لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأكد الدكتور محمد أسامة، أن الطبيب الألماني قام بإجراء عملية إعادة بناء الرباط الصليبي لأحمد حمدي، مشيراً إلى أن حالة اللاعب الطبية جيدة.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن أحمد حمدي سيعود إلى القاهرة مؤكداً على أن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقاً للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

في سياق مختلف، كشف الدكتور محمد أسامة عن الحالة الطبية الخاصة بكل من أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ثنائي الأبيض.

وأكد أسامة أن أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ البرنامج التأهيلي والعلاجي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة وتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وفيما يخص سيف الدين الجزيري، أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية. وأضاف محمد أسامة أنه على تواصل مع الجزيري بشكل مستمر منذ إصابته مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه سيخضع لفحوصات طبية جديدة للوقوف على حالته بشكل نهائي وتحديد بروتوكول العلاج الخاص به .