الامارات | محمد بن سليم يترأس مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات 2024 في أوزباكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للسيارات الذي عقد في سمرقند في أوزباكستان مؤخراً. وشهد المؤتمر الاحتفال بمرور 120 عاماً على تأسيس الاتحاد، حيث استقبل أكثر من 300 ضيفاً يمثلون 167 من الأندية الأعضاء في قطاعي الرياضة والنقل من 121 دولة.

كما وتمّ الإعلان عن برنامج "ارتداء الخوذة" الجديد لمدة ثلاث سنوات، وبرنامج "إرشاد النساء" في رياضة السيارات، والذي تمّ إطلاقه بالتزامن مع سباق لومان 24 ساعة، وتصميمات Cross Car الجديدة كلياً.

كما وضع الاتحاد أيضاً خططاً لربط التأثير الاجتماعي في خارطة طريق الاستدامة الخاصة به. وتضمنت بنود جدول الأعمال الرئيسية الأخرى جلسة الذكرى السنوية الـ 120، بقيادة قسم النقل، والتي ضمت جميع الرؤساء الإقليميين الأربعة للاتحاد الدولي للسيارات. واختتم الأسبوع بعقد الجمعية العمومية غير العادية في قاعة مركز المؤتمرات. وناقش أعضاء الجمعية التعديلات والتحديثات الرئيسية، بما في ذلك برنامج الفعاليات والتقرير المالي السنوي لعام 2024 للاتحاد الدولي للسيارات.