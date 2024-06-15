يورو 2024.. صافرة إنجليزية تقود صراع إسبانيا وكرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - تم تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، صاحب الـ 39 عاما، لإدارة مباراة إسبانيا وكرواتيا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.



وسيساعد أوليفر، وهو حكم دولي منذ عام 2012، مواطنيه ستيوارت بيرت ودان كوك على خطوط التماس، بينما سيكون الحكم الرابع أنتوني تايلور، وستكون تقنية الفيديو بقيادة ستيوارت أتويل.

ويتمتع أوليفر بخبرة واسعة في إدارة مباريات الفرق الإسبانية في المسابقات الأوروبية، كما سبق له أن أدار مباريات للمنتخبين، كانت آخرها المباراة الودية بين إسبانيا وكولومبيا في 22 مارس في ملعب لندن، والتي فاز بها المنتخب الكولومبي بهدف دون رد.

وفي كأس العالم الأخيرة في قطر، أدار أوليفر مباراة ربع النهائي بين كرواتيا والبرازيل، حيث فاز الفريق الكرواتي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين الإضافي.

كما أدار مباراة ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 (التي أقيمت في عام 2021) بين إسبانيا وسويسرا، والتي فازت بها إسبانيا أيضا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وفي المباراتين الأخريين اللتين أدارهما للمنتخب الإسباني، فازت إسبانيا على الكيان الصهيوني 4-1 في مارس 2017 في تصفيات كأس العالم، وتعادلت 1-1 مع البرتغال في يونيو 2022 في دوري الأمم الأوروبية.

