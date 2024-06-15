الأهلي يقدم عرضاً جديدًا لـ "موديست".. و"وسام" خارج القمة

ياسر رشاد - القاهرة - عرض النادي الأهلي على المهاجم الفرنسي انتوني موديست، توقع عقدا قصيرا لمدة شهرين فقط، للإستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، بعد انتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الجاري.

وتحاول إدارة الأهلي تلبية رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي أصر على استمرار موديست حتى انتهاء بطولة الدوري الممتاز في شهر أغسطس القادم، بالرغم من تفعيل قرار الاستغناء عن المهاجم الفرنسي وعدم التجديد له.

ويقترب المهاجم الفرنسي من الموافقة على عرض الأهلي في ظل عدم تلقيه عروضا أخرى حتى الآن، بالرغم أن إدارة الأهلي اشترطت عدم تأثير نسبة المشاركة في المباريات على قرار عدم تفعيل بند التجديد في الموسم القادم وتوجيه الشكر له.

ومن ناحية أخري، دخل الأهلي في مفاوضات جادة مع الاردني يزن نعيمات مهاجم الأهلي القطري، تمهيدا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل رغبة كولر في التعاقد مع مهاجم اخر بجانب البوركيني محمد كوناتي الذي يقترب بشدة من القلعة الحمراء.

الأهلي يحاول إقناع كولر بالموافقة على يوسف أيمن

وتحاول لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح إقناع كولر بالموافقة على ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، بجانب التعاقد مع زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، لتدعيم خط الدفاع.

وتسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني بعد شكوى أكرم توفيق من آلام جديدة في الركبة، في ظل خضوعه لجراحة الرباطي الصليبي مرتين، فيما تأكد غياب المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي المصاب بتمزق في أربطة الكاحل عن مباريات الفريق القادمة أمام الاتحاد السكندري والداخلية والزمالك في القمة المحدد لها يوم 25 من الشهر الجاري.