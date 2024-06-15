الماتادور يسعى لإستعادة الأمجاد بسجل حافل في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة يورو 2024، في مشاركته الثانية عشرة، بهدف تعزيز سجله التاريخي، واستعادة طعم الفوز باللقب الغائب عنهم منذ 12 عاما، والرابع في تاريخهم بعد 1964 و2008 و2012، وهو رقم قياسي بالتساوي مع ألمانيا.



ويعتبر المنتخب الألماني، برصيد 14 مشاركة، هو الوحيد الذي يتخطى إسبانيا في مشاركاته، لكن "لاروخا" هو المنتخب الوحيد الذي فاز بنسختين على التوالي، ويشارك للمرة الثامنة تواليا في البطولة والحادية عشرة في آخر 12 نسخة، ولم يتخلف سوى مرة واحدة تعود لعام 1992.

ولعبت إسبانيا في بطولات اليورو 46 مباراة، حقق فيها 21 فوزًا و15 تعادلًا و10 خسائر وسجل 68 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا، بحسب الإحصائيات الرسمية التي نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ولكن في المشاركة الأخيرة باليورو، خرجت إسبانيا من كأس أوروبا، التي أقيمت عام 2021، وهي على مشارف النهائي، بعد خسارتها بركلات الترجيح في ويمبلي أمام إيطاليا، التي توجت باللقب لاحقا، ودون خسارة أي مباراة في المسابقة.

وأفضل سلسلة من المباريات التي لم تهزم فيها إسبانيا في المراحل النهائية من كأس أوروبا هي 14 مباراة متتالية، لكن قطعت هذه السلسلة بالهزيمة أمام كرواتيا في كأس أوروبا 2016.

رقم مميز لموراتا في اليورو



ومن بين اللاعبين الـ26 المشاركين في النسخة الحالية بألمانيا، يتصدر موراتا القائمة بكونه اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في اليورو في تاريخ المنتخب الإسباني (6 أهداف)، وهو اللاعب الذي سجل في أكبر عدد من المباريات ( 5) وأكثر لاعب سجل الهدف الأول (3).

ويسعى "الماتادور" لإستعادة الأمجاد، رغم وقوعه في مجموعة الموت كونها تضم منتخبات من العيار الثقيل، كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

وعقب مباراة كرواتيا، ستلعب إسبانيا في الكلاسيكو أمام إيطاليا، فيما سيكون ختام دور المجموعات في 24 يونيو الجاري أمام ألبانيا.