شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام استثنائية لـ إمام عاشور فى الموسم الأول مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

نجح إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الاهلى، فى خطف الأنظار منذ ارتدائه الفانلة الحمراء ليصبح أهم اللاعبين فى كتيبة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.



موسم إمام عاشور الأول مع المارد الأحمر هو الأفضل في مسيرته منذ تواجد اللاعب بين أندية دوري Nile، حيث شارك فى 33 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 9 ، إذ لم يتمكن من تسجيل هذه الأرقام من قبل خلال موسم واحد خلال فترة تواجده في الزمالك وحرس الحدود، بالإضافة إلى ميتلاند الدنماركي.

وحقق إمام عاشور ثمانية ألقاب فى مسيرته حتى الآن، إذ حصد لقب الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين كما فاز بلقب أمم أفريقيا تحت 23 عاما وذلك قبل اللعب للأهلى، وبعد ارتداء الفانلة الحمراء توج ببطولة السوبر المحلى وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.



من جانبهم أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب فى وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.



وقال مصدر، إن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التى يٌقدمها مع الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم الجاري.



وشدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبى الفريق وقدم نفسه بشكل جيد، لذا سيكون من الصعب الموافقة على أى عرض خارجي.



وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب فى الرحيل ويتمنى البقاء مع المارد لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.

أرقام إمام عاشور مع جميع الأندية:

الزمالك

لعب: 102 مباراة.

سجل: 15 هدفًا.

صنع: 11 هدفًا.

حصل على 18 بطاقة صفراء.

تعرض للطرد مرة واحدة.

حرس الحدود

لعب: 32 مباراة.

سجل: 4 أهداف.

صنع: هدفًا واحدًا.

حصل على إنذارين.

لم يتعرض للطرد.

ميتلاند الدنماركي

لعب: 8 مباريات.

سجل: هدفين.

لم يصنع.

حصل على إنذار واحد.

لم يتعرض للطرد.