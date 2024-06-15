شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد رحلة الزمالك فى دوري 2024 قبل مواجهة المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالى جوزيه جوميز للزحف نحو قمة الدورى موسم 2023 / 2024 بالفوز فى جميع اللقاءات المقبلة والمؤجلة وسط طموح اللاعبين والجهاز الفني فى التتويج باللقب.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و 4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

من جهته حذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبى القلعة البيضاء من التأثر بنغمة ضياع لقب الدورى هذا الموسم بسبب فارق النقاط بين أبناء ميت عقب ومنافسيهم على البطولة.

وطالب جوميز اللاعبين بالتركيز في كل مباراة على حدة والفوز بجميع المواجهات المؤجلة لتجميع أكبر عدد من النقاط، دون النظر إلى المنافس، خاصة أن المشوار ما زال طويلاً ومن الوارد تعثر أي فريق خلال الفترة القادمة.

وأكد جوميز، خلال رسالته التحذيرية للاعبى الزمالك، أن الدورى ما زال في الملعب ويجب عليهم التركيز وبذل مزيد من الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة لا تقبل رفاهية نزيف أي نقاط، وتتطلب من الجميع التكاتف من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.